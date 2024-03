Pretende di avere un rapporto con l’ex moglie | lei non vuole e lo evira

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pubblicato il 21 Marzo, 2024 Lui cerca diunsessuale forzato con, ma lei none per difendersi locon un coltello. Questa è la versione fornita dalla donna per spiegare l’agghiacciante aggressione che si è verificata lo scorso agosto a Marghera, in provincia di Venezia. Intanto è arrivata la richiesta dell’accusa, il pm Laura Villan, di 10 anni di reclusione tenendo conto soprattutto della permanenza del danno. L’uomo infatti è stato sottoposto ad un delicato intervenuto chirurgico per la riparazione dell’organo sessuale che, col tempo, è destinato ad un progressivo indebolimento. L’aggressione choc La coppia in questione è formata da un uomo e una donna di origini etiopi. Lei è una 33enne residente a Tivoli e rinchiusa in carcere dopo ...