Prestazioni cruciali per Samsung Galaxy S25 ed AI | apertura app flash

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 21 marzo 2024) Siamo destinati ad assistere ad un notevole passo in avanti per iS25 nel corso dei prossimi mesi, soprattutto in termini digenerali. Questo il quadro che vi abbiamo consegnato alcuni giorni fa con un altro articolo, in relazione alla progettazione della serie destinata ad arrivare sul mercato tra poco meno di un anno. Nello specifico, il focus di oggi ricade sulla memoria non volatile UFS 4.0 per dispositivi mobili, che a conti fatti ha fatto il suo esordio sul mercato circa due anni fa. Questo standard, nello specifico, è destinato ad una leggera evoluzione nel 2025.al centro dello sviluppo perS25: miglioramenti in arrivo per AI edapp In particolare, dopo aver visto...