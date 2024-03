Prandelli | «Ho dato tanti soldi alla Fondazione Valencia in beneficenza | nessuno del club l’ha mai detto»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’ex tecnico Cesareha rilasciato un’intervista a Relevo sui suoi anni di allenatore. L’intervista aRicordo la prima volta che l’ho intervistata, mesi prima della Coppa del Mondo 2014. Cosa è successo in Brasile? «La partita contro l’Inghilterra l’abbiamo giocata molto bene, poi contro la Costa Rica non siamo riusciti a segnare, e questo ha condizionato tutto. L’ultima partita, contro l’Uruguay, l’abbiamo giocata in dieci a causa di un’ingiusta espulsione a Marchisio. Ci sono stati diversi episodi dubbi. Abbiamo fatto un ottimo lavoro nei quattro anni in cui sono stato nella Nazionale. Abbiamola possibilità a giovani come Immobile, Verratti o Insigne di debuttare». Il suo grande miracolo è stato quello di far convivere due geni volubili: Cassano e Balotelli. Com’è andata? «Hanno lavorato bene. Avevano ...