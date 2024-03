Poste | Lasco | “Avviati 1 600 cantieri polis | rilasciato i primi 20 passaporti”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 21 marzo 2024) (Adnkronos) – Il Progettoper i comuni con meno di 15.000 abitanti viaggia spedito ed entro aprile il servizio di richiesta e rinnovo deisarà esteso ad altri 131 uffici postali in tutta Italia. Lo ha assicurato Giuseppe, Direttore Generale diItaliane, a margine del Capital Markets Day 2024. “Siamo in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Trasporti, Caradonna (Ferrovienord)”Idrogeno grande sfida del futuro” Pillola mima lo sport e fa anche dimagrire: lo studio “Non sei credibile”, “la tua politica mi fa orrore”: scontro social Conte-Calenda Russia, la nuova era di Putin: lo zar punta tutto sulla guerra Ucraina-Russia, Medvedev: “Discutere di disarmo con Usa è come farlo con Hitler” Morto a 42 anni ...