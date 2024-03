“Portiamo i preservativi nelle scuole” | l’appello di Protagonisti su Rtl102 5 con il prof Vaia

(Di giovedì 21 marzo 2024) Agli atleti olimpi, a Parigi, verranno distribuiti 300 milagratuitamente. Nessun tabù, ma solo tanta prevenzione. Cosi, asu.5 - con Fredella, Simioli, Taranto e Gallo dall’aeroporto di Fiumicino - viene lanciato un appello che ha il sapore della mission. “e università”, dicono i conduttori della prima radio d’Italia. E in diretta risponde Francesco, direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute: “Nessun tabù, il preservativo è un presidio medico. Fate l’amore, fatelo sempre con chi volete, ma fatelo in sicurezza”.

