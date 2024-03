Porti | Musolino Adsp MTCS | Disponbile a sottoscrivere accordo su contratto II livello

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. - (Adnkronos) - Nel "tentativo di superare la situazione di tensione venutasi a creare con il personale del comparto, in considerazione delle interlocuzioni in essere" sia con il ministero delle Infrastrutture e dei Tras"dal quale è attesa la convocazione di una riunione ad hoc a breve termine, che con l'associazione di categoria Asso" Pinopresidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale esprime "formalmente la disponibilità" ad impegnarsi a– "fatte le opportune verifiche ed eventuali integrazioni" - il testo dell'giunto il 12 marzo scorso dalle organizzazioni sindacali, "qualora non intervengano da parte del MIT motivi ostativi". In una notaricorda che ildi ...