Portafogli rubato trovato da una ragazza pontina che lo consegna ai carabinieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pubblicato il 21 Marzo, 2024 Un evento purtroppo non raro quello verificatosi presso il punto vendita Conad del centro commerciale “Le Torri” di Latina, dove una signora anziana, Lucia, residente nel capoluogo, è stata derubata delmentre era intenta a scegliere le uova di Pasqua con la figlia. Un Furto e la Disperazione Dopo aver subito una spinta da un uomo che le ha chiesto scusa, Lucia si è resa conto di essere stata derubata. Il suo, contenente non solo denaro ma anche documenti d’identità e carte di credito, era sparito. La donna, comprensibilmente sconvolta, ha cercato aiuto presso il punto informazioni del supermercato e successivamente si è recata in questura per denunciare l’accaduto. La Svolta Inaspettata Il giorno successivo, come riportato dai colleghi de Il Messaggero di Latina, quando tutto sembrava ...