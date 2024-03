Porta Sant’Andrea | le iniziative del quartiere per la Pasqua

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Arezzo, 21 marzo 2024 – Un weekend ricco di appuntamenti ain occasione delle festivitàli. Sabato 23 marzo nella sede delsi terrà la pizzeria: dalle ore 19,00 sarà possibile fare un aperitivo nel circolo bianco verde, mentre dalle ore 20 si potrà cenare con antipasti, pizze, calzoni e primo del giorno. Non è necessaria la prenotazione, ma chi volesse riservare dei tavoli per cena può farlo inviando un messaggio WhatsApp al 366 3867800. Domenica 24 marzo, per la Festa delle Palme, si terrà la Benedizione delle scuderie e la Colazione di. Al Campo prova di Peneto i quartieristi si ritroveranno alle 10.30 per la colazione di, tradizione avviata nel 2004 che da vent’anni vede radunarsi i biancoverdi per scambiarsi gli auguri. Il ...