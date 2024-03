(Di giovedì 21 marzo 2024) È di pochi giorni fa la condanna in Appello di due imputati per un vasto giro di spaccio nei giardini di. Quel fazzoletto di verde a ridosso della mura, con il suo piccolo anfiteatro di cemento, è diventato col tempo la nuova piazza di spaccio dopo le maxi operazioni nei giardini del Grattacielo. Ma anche quella zona sembra destinata a cambiare volto in tempi brevi. Parallelamente alle attività di polizia, procede infatti un progetto di riqualificazione studiato dall’amministrazione. L’obiettivo è quello di trasformare quell’area verde in un "nuovoColetta", sulla falsariga dunque di quanto fatto per il giardino ai piedi del Grattacielo. L’annuncio era arrivato qualche settimana fa da un post su Facebook del vicesindaco Nicola Lodi. Ora però, sul piatto sembra esserci qualcosa di più concreto. Ad esempio una stima ...

Sinner , i tifosi si sono letteralmente scatenati non appena ce n’è stata occasione: nei commenti la sua arma segreta. A mamma Siglinde e papà Hanspeter ha riservato le parole più belle che un ... (ilveggente)

Fabio Fazio incassa un altro bel dato d'ascolto facendo felice l'editore del canale Nove, l'americana Warner Bros., che mette in cascina un grandioso 14 per cento grazie alla sceneggiata di Chiara ... (iltempo)

Porta Catena. Parco, un piano da 150mila euro. Cantiere a breve - È di pochi giorni fa la condanna in Appello di due imputati per un vasto giro di spaccio nei giardini di Porta Catena. Quel fazzoletto di verde a ridosso della mura, con il suo piccolo anfiteatro di c ...ilrestodelcarlino

Morto contro la Catena, indagati in tre - Teramo - TERAMO. Un atto dovuto in presenza di un accertamento irripetibile come un’autopsia: è il presupposto da cui muove l’iscrizione nel registro degli indagati dei tre eredi proprietari del terreno privat ...informazione

Agguato con il machete a Torino, fermato un 23enne milanese di origini nobili. Al giovane colpito amputata una gamba - Svolta nel pomeriggio nell'indagine sull'agguato a un giovane nel quartiere Mirafiori di Torino, gravemente ferito a colpi di machete lunedì sera. In questura è stato Portato ...ilmessaggero