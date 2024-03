Porta Capuana | aggredisce un uomo in strada | arrestato un uomo

(Di giovedì 21 marzo 2024)unine gli agenti intervenuti. La Polizia di Stato trae in arresto un 30enne. Nella scorsa notte, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco a, hanno notato unche stava aggredendo una persona e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato; inoltre, gli operatori hanno accertato che, poco prima, l’aggressore aveva tentato di sottrarre il telefono cellulare alla vittima che, accortosi delle intenzioni del prevenuto, aveva tentato di difendersi. Pertanto, un 30enne nigeriano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per ...

Nächtlicher Überfall in Piazza San Francesco a Porta Capuana - Gestern in der Piazza San Francesco a Porta Capuana wurde eine Person mitten in der Nacht von einem Mann angegriffen, der versucht hatte, ihr das Telefon zu entwenden. Das Opfer, das den Mann bemerkt.ilmattino

Nighttime Assault in Piazza San Francesco at Porta Capuana - Yesterday in Piazza San Francesco at Porta Capuana, a person was attacked late at night by a man who had attempted to steal their phone. The victim, having noticed the man, had tried to ...ilmattino

Spaccio di cocaina nel cuore di Napoli: due arresti tra Porta Capuana e Poggioreale - In totale la polizia li ha trovati in possesso di 12 grammi di sostanza stupefacente ...ilmeridianonews