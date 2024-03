Ponte a rischio crollo | È troppo pericoloso Dev’essere abbattuto Chiuso anche ai pedoni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024), ildi via Duca d’Aosta deve essere demolito e ricostruito. Da ieri sera è stato completamenteal traffico, non soltanto ai veicoli, ma persino ai. La decisione, grave e carica di conseguenze per moltissimi cittadini e per un periodo non breve, è stata presa dal sindaco e dalla giunta comunale dopo il completamento delle indagini diagnostiche effettuate nelle ultime settimane, durante le quali ilè rimasto aperto con senso unico alternato per i veicoli. Tra il 19 febbraio e l’8 marzo sono stati effettuati accertamenti di secondo, terzo e quarto livello, come previsto dalla normativa, dopo il primo segnale di attenzione rilasciato con il controllo di primo livello effettuato attraverso la convenzione del progetto “Ponti sicuri“ della ...