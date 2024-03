La Spezia, 19 marzo 2024 – La polizia locale arresta un latitante . Aveva scelto i portici di via Adamello per 'accamparsi' con alcuni amici e consumare alcolici lontano dagli occhi della gente ... (lanazione)

Romano di Lombardia (Bergamo) – Ha abbandona to un divano in un terreno in via dell’Albarotto, a Romano di Lombardia, contando di farla franca grazie all’assenza di telecamere in quella zona. E ... (ilgiorno)

Vigevano (Pavia), marzo 2024 – Gli agenti della polizia locale di Vigevano , in collaborazione con i tecnici della Ats di Pavia, hanno effettuato una serie di controlli che hanno interessati 13 ... (ilgiorno)

Polizia locale. Nuovo comandante - Nicolò Rachele, 35 anni di Magenta, è il nuovo comandante a Casorezzo, subentrando ad Antonia Pionni. Con esperienza nell'Alto Milanese, si impegna a contrastare il narcotraffico con la collaborazione ...ilgiorno

Apre il comando della Polizia locale. Presto arriverà anche l’Arma - Inaugurata in via Ungaretti, a Castel Maggiore, la nuova sede del comando territoriale della Polizia locale. Gli uffici comprendono la reception, locali di servizio per il personale, ufficio del coman ...ilrestodelcarlino

Polizia locale, solo quattro i turni notturni presidiati in un mese - L’Amministrazione Tarasconi aveva stanziato 15mila euro nel periodo natalizio per incrementare i controlli, ma soltanto in quattro occasioni si è riusciti a organizzare il turno notturno. Zandonella ( ...ilpiacenza