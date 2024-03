Podismo Pellegrini e Baldassarri scalano la Panoramica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ben 234 corridori hanno partecipato alla Mezza maratona "La2024" per l’Aido Pesaro: 21,097 km, con partenza da Gabicce Monte ed arrivo a Baia Flaminia attraverso la. Andreadell’Olimpia Nuova Running ha vinto con una performance straordinaria in 1 ora 16’ 26’’ con una grande prestazione. Non da meno, la pesarese Valeriadel Marotta Mondolfo Run, che ha tagliato il traguardo facendo la sua entrata trionfale e dominando con il tempo di 1 ora 31’26’’, dimostrando forza, resistenza e grande determinazione. Ma il vero vincitore della giornata è stato il divertimento, lo sport e lo spirito di solidarietà. Questa manifestazione è stata resa possibile grazie all’organizzazione dell’Atletica Banca di Pesaro Centro Storico ma anche all’impegno di generosi sponsor che hanno ...