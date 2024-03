PocketBook Color | l’esperienza di lettura a colori ovunque e in tutti i luoghi

PocketBook Era Color ufficiale: e-reader a Colori perfetto per libri e riviste - Era Color è dotato anche di speaker, tramite il quale è possibile ascoltare gli audiolibri in sei formati diversi. Supporta anche quattro formati audio per la musica, fruibile non solo ...hdblog

PocketBook Era Color: l’e-book con schermo a Colori E Ink Kaleido 3 e protezione dall’acqua - PocketBook ha sollevato l’entusiasmo degli amanti della lettura con il lancio del suo ultimo gioiello tecnologico: l’e-book Era Color. Questo innovativo dispositivo promette di rivoluzionare ...news.fidelityhouse.eu

A new type of Kindle might be on the horizon, but not the kind we need - Rumors fly amock about a Color Kindle. Whether this is true or not is secondary. What you should really be asking is whether we even need one.yahoo