(Di giovedì 21 marzo 2024) In Germania l'indice dei responsabili degli acquisti (Pmi) nel settoreinè sceso a 41,6 punti contro i 43,1 dellee i 42,5 di febbraio. Nel settore servizi l'indice è invece a quota 49,8 rispetto ai 48,8 punti previsti e i 48,3 di febbraio.

Dalla Cina arrivano segnali economici positivi. A dicembre l’indice dei responsabili degli acquisti di produzione (PMI) in Cina di Caixin è salito a 50,8, raggiungendo il livello più alto in quattro ... (ilgiornale)

Pechino, 31 gen – (Xinhua) – L’Indice dei responsabili degli acquisti (PMI) per il settore manifatturiero cinese si e’ attestato a 49,2 nel mese di gennaio 2024, in aumento rispetto al 49 di dicembre ... (romadailynews)

Pechino, 31 gen – (Xinhua) – L’Indice dei responsabili degli acquisti (PMI) per il settore manifatturiero cinese si e’ attestato a 49,2 nel mese di gennaio 2024, in aumento rispetto ... (romadailynews)

Pmi manifatturiero tedesco cala a marzo sotto le stime - In Germania l'indice dei responsabili degli acquisti (Pmi) nel settore manifatturiero in marzo è sceso a 41,6 punti contro i 43,1 delle stime e i 42,5 di febbraio. Nel settore servizi l'indice è invec ...quotidiano

Germania, Pmi preliminari di marzo sotto la lente - L’indice Pmi composito ha messo a segno un 47,4 e si è confrontato con il precedente 46,3 e con attese a 47,0. L’indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero ha evidenziato un 41,6 ...money

Francia: scende a 45,8 Pmi manifatturiero marzo (RCO) - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 mar - L'indice Pmi manifatturiero in Francia nel mese di marzo e' sceso a 45,8 da 47,1 di febbraio. In calo anche l'indice composito, che e' sceso a 47,7 da 4 ...borsa.corriere