Più sicurezza per gli istituti di credito Investimenti e contrasto alle truffe

(Di giovedì 21 marzo 2024) Si rafforza la collaborazione tra istituzioni e mondo bancario con la sottoscrizione del protocollo d’intesa per laneglidisottoscritto ieri dal prefetto Maddalena De Luca e dal coordinatore nazionale del Centro ricerca dell’associazione bancaria italiana sullaanticrimine Marco Iaconis, insieme ai rappresentanti dei maggioribancari operanti sul territorio. Nell’intesa sono previste una serie di misure a tutela della cosiddetta "cyber physical security" contro il rischio di aggressioni, rapine, atti vandalici e terroristici. Verranno aumentati gliin impianti tecnologici da parte delle banche con il rafforzamento della videosorveglianza e dei sistemi di custodia valori ad apertura ritardata ed erogazione temporizzata ...

Ci sono una serie di buone notizie per i lavoratori della logistica che operano all’interno del Petrolchimico. La prima è che il contratto che Versalis ha stipulato con Idealservice e Ageste, in ... (ilrestodelcarlino)

Roma, 20 mar (Adnkronos) - "Oggi ci è stato comunicato che il governo ritira la richiesta di urgenza sul Ddl sulla Cybersicurezza . Ieri siamo stati convocati in capigruppo per chiedere l' urgenza . ... (liberoquotidiano)

Questa guerra non ha mai riguardato solo l'Ucraina: ...in frantumi l'articolo 5 del trattato ("Le Parti convengono che un attacco armato contro una o più ... La posta in gioco è la sicurezza europea. Prima l'establishment politico e le società occidentali ...

Russia, i piani di guerra dell'Europa: La questione del rafforzamento della sicurezza e della Difesa a livello europeo sarà uno dei temi ... "Non c'è più spazio per le illusioni " ha detto la presidente della Commissione ". Il mondo è ...