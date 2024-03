Più aggressiva del Covid | malattia X | la virologa Capua fa scattare l' allarme

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un'altra pandemia è inevitabile. L'Oms parla diX. Perché? "Io continuo a dire che facciamo parte di un sistema complesso. Le pandemie avvengono a cadenza regolare nel tempo - risponde così Ilariadi fama mondiale, sette anni negli Stati Uniti dove ha diretto lo One Health Center in Florida e ora alla John Hopkins University di Bologna, in un'intervista a Il Resto del Carlino - Mi dispiace dirlo, ma non è che perché abbiamo avuto quella dasiamo a posto per i prossimi duecento anni. Purtroppo non funziona così. LaX di cui parla l'Oms è un termine per dire che qualcosa, prima o poi, arriverà. Non si sa che cosa, ma succederà. E potrebbe essere ancora più aggressivo del". Come si può reagire a questo scenario? "Serve una capacità di ...