Pisa | si può fare di più

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ricercare la concretezza attraverso uno sviluppo armonioso della manovra, prediligendo una narrazione morbida rispetto al pragmatismo di un discorso diretto con la porta avversaria. Sintetizzando ai minimi termini il pensiero calcistico di Alberto Aquilani e scorrendo numerose statistiche stagionali, possiamo affermare che i concetti del tecnico romano funzionano a metà. A testimoniarlo ci sono i risultati e la classifica. Un dato su tutti emerge in tutta la sua portata dalle trenta giornate disputate: dopo il Catanzaro, primo con il 57,7%, ilè al secondo posto per possesso palla con il 55,9 %. Questa mole di gioco consente ai nerazzurri di sottrarre il pallone agli avversari per oltre la metà del tempo di gioco, ma proprio da qui iniziano i tasti dolenti. Perché se il dato dei tiri in porta subiti posiziona lo Sporting Club nella parte alta della graduatoria ...

di Enrico Mattia Del Punta PISA People Mover e parcheggi gratis nei weekend per risollevare le sorti del commercio in città. Le proposte uscite fuori dal tavolo tra Comune e Confesercenti la ... (lanazione)

La Festa del Cioccolato a Volterra: Per celebrare questo alimento, uno dei più amati in assoluto, in occasione delle feste di Pasqua si può fare un giro a Volterra , in provincia di Pisa, per partecipare a Volterra Cioc - Festa del ...

Internet e cittadinanza digitale, Ciuoffo: 'Il nostro impegno costante per ridurre il digital divide': Del resto qui, a Pisa nel 1986, internet ha mosso i primi passi in Italia, con un 'ping' che è ... Senza innovazione diffusa non ci può essere Toscana diffusa". Qualche numero L'Istat, l'ente di ...