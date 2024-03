Pioltello | la vera emergenza Islam | “Scuola coranica sotto gli occhi del Pd”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Dipende da come la guardi. Dipende da come la vivi. A, Italia Saudita, unachiude “per Ramadan”, d’imperio, e gliici ormai padroni dicono: tutto normale, tutto regolare. Ma il ministero non la pensa così e invita a revocare la misura, presa, a suo dire, al di là delle leggi vigenti. Cosa che subito solleva gli scudi dei piddini, dei collaborazionisti della sostituzione con la scusa dell’inclusione. Quale inclusione? Ci hanno raggiunto alcuni abitanti diche tutta questa concordia, come dice la sindaca, non la vedono: “Allora: noi aci abitiamo da sempre, magari ci siamo anche nati, e possiamo dirti che non è affatto multietnica come dice la sindaca: è una casbah, né più né meno. Questo lo sanno, lo vedono tutti tranne la sindaca e la senatrice piddina ...

Scuola Pioltello, un boomerang per Salvini e per il ministro Valditara - Come era facilmente prevedibile la vicenda della sospensione delle lezioni nella scuola di Pioltello è ormai esplosa e fuori controllo e, soprattutto, si sta rivelando un vero e proprio boomerang nei ...tecnicadellascuola

Scuola di Pioltello: cosa è successo. La chiusura per il Ramadan valutata irregolare dalla regione Lombardia - La dirigenza dell'istituto comprensivo Iqbal Masih ha stabilito un giorno di chiusura per il prossimo 10 aprile, in osservanza del digiuno per i fedeli musulmani ...unita

Chiusura per Ramadan. Il provveditore avverte: "Delibera da revocare". Il ministro minacciato - "Lungi da me volere fare polemiche", ha esordito ieri mattina il ministro Valditara a margine dell'inaugurazione di "Didacta", la fiera sull'innovazione scolastica in corso a Firenze ...ilgiornale