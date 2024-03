Pimonte | Monti Lattari | abusivismo in area vincolata | tre persone denunciate

(Di giovedì 21 marzo 2024)ine reati ambientali. 3dai Carabinieri Sempre pressanti i controlli anti-dei carabinieri della stazione di. In un’fortemente votata alla tutela delle zone vincolate e minacciata dall’abitudine a costruire senza criterio, si susseguono quotidianamente le verifiche sul territorio. Massima attenzione anche agli eco-reati, quelle condotte che minano la vocazione green di un’ricca di vegetazione. 3 le. La prima è titolare di un fondo agricolo in via Piano. I carabinieri hanno rilevato nel suo terreno oltre 20 metri cubi di rifiuti, ...

Monti Lattari, abusivismo in area vincolata e reati ambientali: tre denunce - Ancora in via Piano, due le persone denunciate per aver realizzato abusivamente una struttura in cemento poi adibita a officina meccanica non autorizzata. All’interno anche un deposito di circa 500 ...ilmeridianonews

UN WEEKEND PER SCOPRIRE I PRODOTTI DI VAL CHISONE E VAL GERMANASCA - Saranno l'Ecomuseo Scopriminiera di Prali e il Forte di Fenestrelle a ospitare sabato 6 a domenica 7 aprile "Delizie occitane da gustare e da ascoltare", due giornate dedicate ai prodotti del territor ...piemontepress

AD APRILE I VINI DEL PINEROLESE SI METTONO IN MOSTRA - I vini del Pinerolese si mettono in mostra. Fondazione Malva Arnaldi organizza un mese di aprile dedicato alle etichette di questo angolo di provincia di Torino che, da qualche anno, ha raccolto la sf ...piemontepress