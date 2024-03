Piccoli Brividi 2 | David Schwimmer protagonista della nuova stagione della serie

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 21 marzo 2024) Disney+ ha annunciato chesarà ildi2, secondatv tratta dai famosi libri di R.L. Stine. Dopo il successoprima, rilasciata nell’ottobre 2023, la produzione ha deciso di optare per un approccio antologico, presentando unastoria e un nuovo cast.è stato confermato come il primo nuovo membro del cast per questa. La tramasecondaè stata descritta come segue: “Fratelli adolescenti scoprono una minaccia che si agita, innescando una catena di eventi che svelano un ...