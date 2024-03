Piccoli brividi 2 | David Schwimmer di Friends nel cast della serie Disney+

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 21 marzo 2024) L'interprete di Ross Geller nella celebre sit-com anni '90 è la new entryseconda stagione., conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Ross Geller in, si è unito ufficialmente alseconda stagione diè stato scelto per interpretare un personaggio chiamato Anthony, 'un ex professore di botanica e genitore divorziato di gemelli adolescenti il cui mondo prende una svolta tumultuosa mentre si destreggia tra le responsabilità di sorvegliare un genitore anziano e avere i propri figli per l'estate'. I nuoviNella sinossiseconda stagione si scopre che 'due fratelli adolescenti scoprono una minaccia ...