Pianta miseria e le sue fantastiche proprietà! Come riconoscerla e coltivarla

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di giovedì 21 marzo 2024) LaMisera (Tradescantia spathacea), anche conosciutadel pane” o “Erba Misera”, è unaperenne originaria delle regioni tropicali dell’America Centrale e del Sud. È apprezzata non solo per la sua bellezza, ma anche per le suepurificanti dell’aria e alcuni possibili utilizzi medicinali. Ecco alcune delle sue principali: Purificazione dell’aria: LaMisera è nota per la sua capacità di assorbire e filtrare le sostanze nocive presenti nell’aria domestica,formaldeide, benzene e altri composti organici volatili, contribuendo così a migliorare la qualità dell’aria negli ambienti interni. Resistenza e adattabilità: È unaresistente e facile da coltivare, in grado di ...