Piano per Wartsila: mille carri ferroviari l’anno - Il Gruppo Msc (foto: il presidente Gianluigi Aponte) produrrà a regime mille carri ferroviari per le merci all’anno nel sito triestino di Wartsila, assorbendo tutte le circa 300 unità in esubero e con ...quotidiano

Antenna in via Fontananera. L’impianto era previsto da anni. Modificata la localizzazione - Una nuova antenna garantirà il segnale ai telefonini della città. L’impianto già annunciato qualche anno fa in via Fontananera sta gettando le fondamenta e probabilmente tra qualche settimana arriverà ...lanazione

Il fondo Merlyn annuncia nuovo Piano. Vuole più cessioni, inizia da Brasil - Il fondo Merlyn acquisisce lo 0,5% di Tim e annuncia un Piano che include la vendita di Tim Brasil entro il 2024 e la presentazione di una lista per il rinnovo del board.quotidiano