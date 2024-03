Pezzi di vetro trovati nei panini delle mense scolastiche di Milano | indagata l’azienda produttrice

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 21 marzo 2024) È indagato per "commercio di sostanze alimentari nocive" il legale rappresentante dell'aziendadeiserviti nellemilanesi. In pochi giorni, per tre volte è stato trovatonel pane.Ristorazione non risultanel fascicolo coordinato dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e dalla pm Isabella Samek Lodovici.