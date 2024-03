Perugina con le bolle | Kinder acchiappatutto | Bauli profuma di caramello Ecco la classifica definitiva delle uova di Pasqua al latte

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 21 marzo 2024) Se c'è un dolce che mette d'accordo proprio tutti, tra grandi e piccini, durante le festivitàli questo è l'uovo di cioccolata e in particolare quello al. Solitamente acquistato per far felici i bimbi, viene rapidamente assaltato anche dagli adulti che cercano di appagare il palato con la sua dolcezza da assaporare in piccoli pezzetti consumati uno dietro l'altro. Esattamente come per l'uovo fondente, però, la qualità non è tutta uguale. L'assaggio Come in ogni prodotto trasformato anche nel cioccolato la qualità dipende in primis dalla materia prima. Premesso che le varietà di cacao sono moltissime e di diverse forme e profili organolettici, bisogna dire che ormai la varietà Amelonado, e i suoi ibridi, è la varietà più coltivata al mondo anche grazie alla sua diffusione nel continente africano dove si produce circa il 70% del cacao ...