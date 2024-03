Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU | cosa si intende per “tirocinio diretto e indiretto”?

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 21 marzo 2024)di cui al DPCM 4 agosto 2023 per il conseguimento dell'abilitazione per una classe di concorso della scuola secondaria: tutti i, tranne quelli da 30 CFU riservati a docenti già in possesso di abilitazione/specializzazione sostegno prevedono delle ore die in. Disi tratta. L'articolo .