Perché Biden vuole sanzionare anche chi produce chip per Huawei

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’amministrazionestarebbe valutando di inserire nella lista nera del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti le società cinesi del settore dei semiconduttori legate al colosso delle telecomunicazioni. A riferirlo è Bloomberg. Secondo le fonti, le società interessate sono Qingdao Si’En, SwaySure e Shenzhen Pensun Technology Co, in aggiunta al produttore didi memoria ChangXin Memory Technologies Inc. L’amministrazione sta discutendo la possibilità. Infatti, come sottolinea Bloomberg, una simile mossa segnerebbe un’ulteriore escalation nella campagna statunitense volta a circoscrivere e limitare le ambizioni di Pechino nel campo dell’intelligenza artificiale e dei semiconduttori. Inoltre, aumenterebbe la pressione su un campione nazionale cinese qualeche ha fatto progressi nonostante le ...