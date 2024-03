Perché Berrettini è quasi svenuto al Miami Open | Matteo spiega tutto | “Un po’ di schifezze”

Si ferma in finale il ritorno di Matteo Berrettini nel Challenger di Phoenix dopo l’infortunio patito agli Us Open 2023. Il romano, in Arizona con una wild card, cede nell’ultimo atto contro il ... (ilfattoquotidiano)

Pietrangeli su Berrettini tira la bomba dopo il malore: "Già due anni fa mi ha detto una cosa grave". E sul ruolo di Melissa Satta, sul valore di Sinner e ...: Ma perché Berrettini ha mandato via il suo allenatore Vincenzo Santopadre 'Quella decisione mi ha fatto capire che c'è qualcosa che non va'. Poi Pietrangeli è inarrestabile contro i giornalisti, ...

Matteo Berrettini svela la causa del malore: ecco quando tornerà in campo: Berrettini rassicura tutti e dà appuntamento a Marrakech ' Ciao ragazzi, faccio un breve video per aggiornarvi sulla mia situazione. Molti di voi hanno visto che ieri in campo non sono stato ...