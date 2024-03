Pera a Subiaco | la sfida dell’Europa è la ricerca del giusto equilibrio tra tradizione e innovazione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 21 marzo 2024) Nell’incantevole cornice del monastero benedettino di, cuore pulsante della cristianità, si è svolto un evento che ha visto protagonista il professor Marcello, filosofo e senatore di FdI, con la sua lectio magistralis sulle radici cristiane. L’evento, organizzato dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) al Parlamento Europeo, è stato coordinato dal copresidente Nicola Procaccini e ha affrontato temi di cruciale importanza con un dibattito approfondito su conservatorismo, liberalismo e socialismo. Ci si è inoltre interrogati sul futuro dellaeuropea e sui modi per restituirgli vigore e vitalità. In un mondo in rapida evoluzione, dove le certezze sembrano vacillare, l’intervento diha gettato luce sulla complessità della...