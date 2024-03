Per Lamborghini 2023 da record | oltre 10mila consegne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Unda incorniciare per Automobili, che chiude l'anno sfondando per la prima volta il muro dellevetture consegnate (10.112), un fatturato di 2,66 miliardi di euro (+12,1% sul 2022) con risultato operativo di 723 milioni e margine operativo lordo del 27,22%. Il chairman e ceo della casa del Toro Stephan Winkelmann sottolinea che il margine operativo è in continua crescita dal 2017. Il portfolio ordini copre l'intero 2024 e parte del 2025, consente un consolidamento anche sul piano della sostenibilità con la seconda fase della strategia Direzione Cor Taur che prevede, fra l'altro, l'abbattimento del 40% di CO2 entro il 2030 nell'intera filiera, anche nella produzione,che per le vetture in esercizio. Rimane equa la distribuzione: in crescita Europa, Asia e Africa. ...