Per favore | salvate i pescatori

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tra importazioni insensate e norme incomprensibili, in dieci anni il pescato in Italia si è ridotto del 16 per cento. E un settore storico dell’economia scompare. Nell’indifferenza generale. . Sono una specie in via di estinzione. E, per altro, faticano a farsi sentire. Gli agricoltori, almeno, riescono a bloccare le città con i loro trattori. Iche fanno? Le barche non sfilano in tangenziale. Tutt’al più rimangono ferme in porto. Come succede sempre più spesso. Così, uno dopo l’altro, isi arrendono, abbandonano le reti e la loro vita. E una delle più antiche e gloriose tradizioni italiane rischia di sparire nel silenzio generale, uccisa da leggi particolari e disattenzioni diffuse che sembrano avere un unico comun denominatore: deinon importa nulla a nessuno. Abituati come sono a vedersela col ...