Pensioni | chi avrà un aumento ad aprile 2024 e come cambia il cedolino

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tutti i pensionati dovrebbero aver ricevuto a marzo l'dell'assegno: sono partite le nuove aliquote Irpef, e anche gli arretrati sono stati erogati. Chi non l'ha ancora avuto, lo riceverà ad. Con la riforma Irpefaumenta leggermente l'assegno per chi prende più di 15mila euro l'anno.

