Pensioni | cedolino di Aprile 2024 | ecco cosa cambia

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ildella pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui l’importo può variare. La maggior parte dei pensionati neldinon vedrà novità. E anzi, rispetto a marzo ci sarà un leggero calo. Il motivo è che, come stabilito dall’Inps, gli aumenti dovuti per la riforma dell’Inps sono scattati già nel mese di marzo. Con l’incremento dell’assegno sono stati erogati anche gli arretrati per i mesi precedenti, che naturalmente non saranno più pagati ad. Per questo, molti troveranno alcune decine di euro in meno nel prossimo. Chi, invece, per qualunque motivo non ha avuto l’aumento a marzo lo riceverà ad ...