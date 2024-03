Roma, 6 febbraio 2024 – rischia di allontanarsi il momento del pensionamento per milioni di giovani. E rischia di diventare più magro l’assegno per chi riuscirà a conquistare il traguardo. Anche ... (quotidiano)

Come fare domanda di pensione anticipata o di vecchiaia se si è dipendenti statali Procedura e tempistiche 2024 - Quali sono le procedure per presentare la domanda di pensione anticipata o ordinaria da parte dei dipendenti statali: i chiarimenti ...businessonline

Pensioni di aprile 2024: non ci saranno nuovi aumenti promessi dall’INPS. Ecco perché - Rispetto al rateo ricevuto nel mese di marzo 2024, la pensione di aprile potrebbe non essere interessata dagli aumenti che erano stati annunciati nel mese di gennaio da parte dell’INPS.trend-online

Pensioni, anticipata contributiva non oltre 2.993 euro al mese. Le novità e come cambia quella di vecchiaia - Pensioni. Novità per le anticipate contributive: sale a 1.600 euro lordi al mese l’importo minimo per accedervi, e contestualmente arriva il limite di 2.993 euro (sempre lordi) sino ...ilmessaggero