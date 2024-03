Penalizzate le aree periferiche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) "Vediamo il frutto della mancanza di attività di programmazione e controllo". Lo sostiene Giovanna Mantelli (nella foto), pensionati Cisl Brescia, a cui molti cittadini si rivolgono perché restano senza medico di base o perché gli ambulatori sono troppo lontani. "Ho iscritti di Carpenedolo che hanno il medico a Calcinato, chiaro che ciò comporta che possono andare in ambulatorio se qualcuno li accompagna. Il punto è che manca l’attività di programmazione e controllo: 10 anni fa bisognava prevedere quanti medici sarebbero andati in pensione e programmare per tempo". Ma perché i giovani non scelgono più di fare i medici di medicina generale? "Sento parlare di questione economica, ma il tema è piu di organizzazione lavorativa. Avere 1500 o 1800 assistiti non permette di lavorare come si dovrebbe. Inoltre, fino a che i medici sono liberi professionisti, le Asst non hanno titolo per dire ...