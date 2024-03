Pechino Express | per la terza tappa arriva nuova coppia di concorrenti | chi sono

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pubblicato il 21 Marzo, 2024 (Adnkronos) –oggi, giovedì 21 marzo, per2024 che accoglie unain gara. Mappe in mano e stringhe ben allacciate, quindi, perché si torna a correre alla scoperta del Vietnam del Nord. Le sette coppie rimaste in gara accoglieranno con grande sorpresa (e qualche disappunto) le due nuove viaggiatrici Megan Ria e Maddalena Svevi,ufficiali col nome 'Le Ballerine': le due 19ennipronte a sconvolgere gli equilibri all’interno del gruppo. Megan e Maddalena, entrambe 19 anni, siincontrate e Genova cinque anni fa in una accademia di ballo, canto e recitazione. Da allora non sipraticamente mai lasciate. Megan Ria, nata ad Imola ...