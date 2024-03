Pechino Express | arrivano “Le Ballerine” | chi sono

(Di giovedì 21 marzo 2024) Da questa sera una nuova coppia Sorpresa a, soprattutto per i concorrenti in gara. Negli episodi in onda stasera subentra, infatti, una nuova coppia “Le”. Megan e Maddalena, entrambe 19 anni, siincontrate e Genova cinque anni fa in una accademia di ballo, canto e recitazione. Da allora non sipraticamente mai lasciate. Le, chiMegan Ria, nata ad Imola da padre pugliese e madre cubana, ha iniziato a ballare latino-americano all’età di 7 anni a Massa, dove è cresciuta. Da bambina ha posato per brand di moda prestigiosi ed ha vinto diverse fasce come modella; ha poi lavorato nel corpo di ballo di show e programmi televisivi (Battiti Live, Il Cantante Mascherato e Big Show) e ha partecipato al videoclip di Tribale di ...

Pubblicato il 21 Marzo, 2024 (Adnkronos) – terza tappa oggi, giovedì 21 marzo, per Pechino Express 2024 che accoglie una nuova coppia in gara. Mappe in mano e stringhe ben allacciate, quindi, ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – terza tappa oggi, giovedì 21 marzo, per Pechino Express 2024 che accoglie una nuova coppia in gara. Mappe in mano e stringhe ben allacciate, quindi, perché si torna a correre alla ... (webmagazine24)

In onda questa sera su Sky Mappe in mano e zaine in spalla. Nuova tappa nel Vietnam del Nord nelle puntate in onda questa sera di “ Pechino Express – La rotta del Dragone”. In onda questa ... (361magazine)

Pechino Express: le anticipazioni della puntata del 21 marzo - Mappe in mano e zaine in spalla. Nuova tappa nel Vietnam del Nord nelle puntate in onda questa sera di “Pechino Express ...361magazine

Pechino Express 2024, stasera la terza tappa: entra in gioco una nuova coppia - Giovedì 21 marzo la terza tappa di Pechino Express 2024: dopo l'uscita dei Romagnoli, entra in gioco una nuova coppia. Oggi sono previsti 526 km di corsa nel nord del Vietnam.gazzetta

Come vedere la terza puntata di Pechino Express in streaming - Scopri le avventure di Pechino Express in streaming su NOW! Abbonati ora per non perdere colpi di scena ed emozioni, da 6,99€ al mese.punto-informatico