(Di giovedì 21 marzo 2024) E’ il giorno di Ilaria. Stasera la direzione provinciale del Pd ufficializzerà l’accordo arrivato martedì fra le varie anime dem e darà il viaalla candidatura a sindaco della consigliera regionale. La coalizione di centrosinistra che la sosterrà è composta da Pd e da Alleanza Verdi e Sinistra, in attesa della decisione del Movimento 5 Stelle. Chiusa la partita sul nome del candidato sindaco,grazie al viasul ticket col vicesindaco Simone Faggi, da ieri si è aperta la partita. Tante le caselle da mettere in ordine, sia sulla lista civica a sostegno diche in casa Pd, dove è probabile l’inserimento di molte facce nuove nell’ottica del ricambio generazionale. Una partita che può risultare cruciale visto che nel 2019 la ...

Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 19 marzo, in diretta. Mosca conquista la città di Orlovka nel Donbass. Meloni : «Condanniamo le elezioni farsa russe». Fonti della Lega: piena sintonia ... (corriere)

Iniziano Oggi i lavori di ristrutturazione degli spazi interni ed esterni della Stazione di Caslino d’Erba sulla linea Milano-Asso di Ferrovienord, realizzati in base alle nuove linee guida per gli ... (ilgiorno)

Pd, oggi il via libera a Bugetti. Si lavora già anche sulle liste. Il centrodestra trova alleati - E’ il giorno di Ilaria Bugetti. Stasera la direzione provinciale del Pd ufficializzerà l’accordo arrivato martedì fra le varie anime dem e darà il via libera alla candidatura a sindaco della consiglie ...lanazione

Lavori in via Aleardi, nuovi guai. L’interrogazione del consigliere - "Mi hanno preso in giro, dicendomi che i lavori si vedono alla fine. Ora che siamo alla fine e il problema è rimasto cosa mi diranno". È sarcastico il consigliere di opposizione (Misto di minoranza) ...lanazione

Rovigo. Inizia la riqualificazione del quartiere San Bortolo, cantieri ai nastri di partenza - In questi giorni, il Comune di Rovigo sta siglando i contratti di servizio con le ditte incaricate di eseguire interventi per circa 16 milioni di euro nell’area di via Oroboni che per anni è stata una ...ilgazzettino