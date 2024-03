Pd | M5s e Avs al corteo di Libera Conte | “Bari? Attacco politico a Decaro Governo assente? Si commenta da sé”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Dal Movimento 5 Stelle al Partito democratico, fino ad Alleanza Verdi Sinistra, passando per la Cgil con Maurizio Landini e a tante altre realtà associative.Tutti presenti ina Roma, da piazza dell’Esquilino al Circo Massimo per la manifestazione organizzata da, nella Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Alera presente anche il sindaco diAntonio, che ha incassato il sostegno di Don Luigi Ciotti e dei leader dei partiti di opposizione, dopo la decisione del Viminale di nominare una commissione d’accesso per valutare l’eventuale infiltrazione criminale nell’amministrazione comunale. Un’anticamera di un possibile scioglimento, a tre mesi dal voto. Una scelta che ha scatenato l’ira del Pd e dei suoi sindaci, che hanno ...