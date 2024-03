Pattinaggio artistico | Sakamoto quarta dopo lo short ai Mondiali Hendrickx in testa | bene Joos

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) Kaoricostretta ad inseguire. La fuoriclasse giapponese si è infatti accomodata al quarto posto nelloprogram individuale femminile, segmento che ha chiuso la prima giornata dei Campionati2024 di, rassegna in fase di svolgimento a Montrèal, in Canada. Un risultato inaspettato per la detentrice del titolo iridato che, in una gara in cui le prime quattro sono riuscite ad atrsi sopra i 70 punti, ha commesso una sbavatura nell’atterraggio del triplo lutz singolo, lasciando così qualcosa sul piatto. Completando poi il doppio axel e la catena triplo flip/triplo toeloop la nativa di Kobe ha raccolto 73.29 (37.71, 35.58), sfiorando la top 3 per una manciata di centesimi. La statunitense Isabeu Levito si è infatti accomodata in seconda ...