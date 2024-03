Pattinaggio artistico | Memola fa sognare ai Mondiali! A un passo dal quarto posto | lotta vibrante per le medaglie

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tre fuoriclasse assoluti si sono fronteggiati a viso aperto nello short program dei2024 die al termine del primo segmento di gara sono racchiusi in meno di due punti, lasciando aperto qualsiasi discorso per la vittoria sul ghiaccio di Montreal (Canada) e dandosi appuntamento al free program che deciderà le posizioni sul podio. I tre tenori hanno scavato un margine enorme sulclassificato e saranno verosimilmente loro a giocarsi le. Il giapponese Shoma Uno è al comando con 107.72 punti (60.49 per la parte tecnica e 60.49 per i components). Il 26enne, a caccia del terzo titolo iridato consecutivo ma mai vittorioso durante la stagione in corso, si è lasciato alle spalle il connazionale Yuma Kagiyama (106.35, 59.89+46.46). Il 20enne, argento ai ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE AI Mondiali DI Pattinaggio artistico DALLE 23.10 20.01: Avvio terribile: doppio Lutz invece della combinazione ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE AI Mondiali DI Pattinaggio artistico DALLE 23.10 20.55: Prestazione solidissima del lettone che porta a casa un ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE AI Mondiali DI Pattinaggio artistico DALLE 23.10 22.00: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito ma dalle ... (oasport)

Un ottimo Britschgi chiude quinto il programma corto - È una prestazione incoraggiante quella di Lukas Britschgi nel programma corto dei Mondiali di Pattinaggio di Montréal. L’elvetico, bronzo europeo del 2023, è infatti stato autore di un’ottima performa ...rsi.ch

La Felix vince il titolo regionale di Pattinaggio artistico. Oro individuale per Noemi Badini - La squadra di Fiorenzuola si lascia alle spalle ben 34 sodalizi. Argento per Greta Bruschi, ottime prove per tutti i piacentini impegnati ...sportpiacenza

Mondiali di Pattinaggio Figura, Conti-Macii terzi provvisori: sono in corsa per una medaglia - Conti/Macii si sono espressi in maniera egregia, completando il miglior short program della stagione. La performance, di altissimo spessore, è stata valutata 72.88, a pochi decimi dal primato ...ilfaroonline