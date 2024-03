Pastore | «Per il calcio ho un’anca in ceramica | era una tortura»

Formia – Nel giorno in cui Formia ha dato l’addio con i partecipati e commossi funerali a Giuseppe Maiello, il 17enne deceduto mercoledì scorso in seguito ad uno scontro tra lo scooter su cui si ... (temporeale.info)

Presezzo . “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano”, giovedì 21 marzo, alle 21, fa tappa a Presezzo (Bg) all’Auditorium comunale in via Montessori 11 con la serata “Pastore per scelta” . Ospite ... (bergamonews)

“Quando sei un giocatore pensi di sapere tutto, di non avere niente da fare, di poter fare quello che vuoi…”. Poi arriva il dolore, e non sai più cosa sei. Cosa sarai. Javier Pastore non sa se è ... (ilnapolista)

