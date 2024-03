Pastore | «Ho un femore in ceramica | continuavo a giocare perché l’adrenalina è un antidolorifico»

(Di giovedì 21 marzo 2024) “Quando sei un giocatore pensi di sapere tutto, di non avere niente da fare, di poter fare quello che vuoi…”. Poi arriva il dolore, e non sai più cosa sei. Cosa sarai. Javiernon sa se è ancora un calciatore o no. In questi giorni sta per rinunciare alle stampelle che lo accompagnano da quasi un mese, da quando è stato operato all’anca sinistra all’Ospedale Vithas di Madrid. E racconta a La Nacion questo suo passaggio di stato. “Non ne potevo più. Mi svegliavo con il dolore e i primi passi erano già un calvario. Sedersi, chinarsi, salire in macchina, faceva sempre male. Era una sofferenza quotidiana. La mia testa mi diceva ‘basta, per favore…’. Non volevo più soffrire. Continuando aa calcio ho allungato i tempi, ho provato tante cose, terapie innovative, e alla fine ho fatto da cavia per tante cure. Ma niente, nessuna con il risultato ...

