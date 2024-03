Passaporti | attiva l’agenda prioritaria che dimezza i tempi per il rilascio

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minutiA partire da oggi, presso la Questura di Salerno, è stata istituita un’apposita “agenda” per ildel passaporto. La procedura per ottenere l’appuntamento con priorità è disponibile sul sito della Polizia di stato. Il nuovo canale di prenotazione è raggiungibile al link https://passaportonline.poliziadistato.it ed offre ai cittadini residenti nella Provincia di Salerno, che hanno la necessità di partire entro 30 giorni e non hanno trovato una data utile per presentare l’istanza attraversoordinaria, la possibilità di richiedere un appuntamento con priorità, tale da consentire di ricevere il documento di viaggio incompatibili con le proprie esigenze. Il servizio è attualmente fornito solamente dall’Ufficiodella Questura e non dai ...

