Pasquetta | gita fuori porta nel Lazio | 5 mete consigliate per una giornata all’aperto

(Di giovedì 21 marzo 2024) Con l’avvento della primavera, ogni scusa è valida per lasciarsi alle spalle le mura domestiche e immergersi in piacevoli momenti di relax a contatto con la natura. La, in particolare, rappresenta per noi romani l’opportunità ideale per vivere unadall’ordinario, ritrovandoci in compagnia di amici e familiari all’interno delle incantevoli scenografie naturali del. Oggi vi proponiamo in particolare 5dove andare con i propri cari nel giorno di: Villa Adriana, Tivoli ShutterstockDichiarata nel 1999 Patrimonio dell’Umanità UNESCO, fu costruita tra il 118 e 138 d.C. dall’imperatore Adriano, in un territorio verdeggiante e ricco di acque nei pressi di Tivoli, l’antica Tibur. Villa Adriana è il posto perfetto per chi vuole ammirare il ...

Il weekend di Pasqua e Pasquetta 2024 si fa sempre più vicino e qualcuno non ha ancora deciso come e con chi trascorrere la festa. Il detto afferma: “Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi”, e ... (funweek)

