‘Parliamo di Hiv oggi Per guardare al domani’ | al via la seconda stagione del webinar promosso da Adnkronos

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Salute) – Un ciclo diper indagare e raccontare i bisogni, le paure e le speranze delle persone con Hiv. E’di Hiv. Peral, l’iniziativa promossa dain collaborazione con ViiV Healthcare e giunta alla. La prima puntata andrà in onda venerdì 22 marzo alle 11, sui canali web e social del gruppo. Condotto dalla giornalista Maddalena Guiotto, ilsi concentrerà sul tema ‘U=U: quali sono le sfide per le persone con Hiv con ridotte opzioni terapeutiche?’. Il riferimento è al principio di U=U, ovvero ‘Undetectable equal Untrasmittable’, una condizione clinica per cui le persone in terapia ...

Rocco Siffredi e Supersex: "Moana Pozzi aveva la melanconia di una ragazza triste. Qualcuno lassù mi ha protetto dall'Hiv" - mamma e papà sono morti e con Tommaso (il fratello maggiore, ndr) ormai non ci Parliamo più da dieci anni ... Penso sempre che qualcuno mi ha protetto da lassù, sarei potuto morire di hiv ma quando ...huffingtonpost

Hiv, sui media se ne parla poco e anche male - Di Hiv si parla poco e, a volte, anche male. Passati gli anni del grande allarme sociale, i media trattano il tema soprattutto in occasione della Giornata mondiale per la lotta all’Aids e, cosa più ...difesapopolo