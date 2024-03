Parlano gli ex Cassata e Vignali | | Pronti a tutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il cammino del Picchio guidato da Carrera, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, ripartirà il primo aprile da La Spezia (avvio alle 15). Attualmente con i liguri milita l’ex bianconero Francescoche contro l’Ascoli sarà costretto a restare out per la squalifica di un turno comminata nei suoi confronti dal Giudice sportivo. Il centrocampista di Sarzana vestì la maglia dell’Ascoli nella stagione 2016-17 con Aglietti (oggi alla guida del fanalino di coda Lecco) in panchina e fece il suo esordio in B proprio difendendo i colori del club di corso Vittorio nella gara pareggiata 1-1 in trasferta contro la Pro Vercelli. Al debutto il 26enne riuscì subito a trovare la via del gol. In classifica Ascoli e Spezia sono momentaneamente appaiate a quota 31 punti. "Per noi è importantissimo sentire la gente dalla nostra parte – spiega-, è ...