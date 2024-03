Parigi 2024 | i gironi dei tornei di calcio maschili e femminili

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024) I Giochi disi avvicinano e ideidisono stati svelati, con le squadre divise in tre gruppi nel maschile e quattro nel femminile. Nel maschile, occhi puntati su Francia-USA, mentre nel femminile non c’è da perdere di vista la Spagna pronta a sfidare il Brasile. Di seguito tutti i: FEMMINILE Gruppo A Francia Colombia Canada Nuova Zelanda Gruppo B USA CAF 2 (Zambia o Marocco) Germania Australia Gruppo C Spagna Giappone CAF 1 (Nigeria o Sud Africa) Brasile MASCHILE Gruppo A Francia Stati Uniti Vincitrice degli spareggi intercontinentali (AFC 4 contro Guinea) Nuova Zelanda Gruppo B Argentina Marocco AFC 3 Ucraina Gruppo C AFC 2 Spagna Egitto Repubblica Dominicana Gruppo D AFC 1 Paraguay Mali ...