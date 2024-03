Parco Lago Nord | Trattate meglio le aree verdi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Impegno sul campo e iniziative di promozione per il circolo Legambiente di Paderno, che fa appello alla cittadinanza per conservare e migliorare ledella città. Tanti, troppi gli interventi di manutenzione per l’associazione, messa a dura prova dagli atti vandalici e dall’inciviltà. Così, ancora recentemente, "abbiamo aggiustato, per l’ennesima volta, i paletti e il cordino che delimitano provvisoriamente l’area di accesso al, dove abbiamo piantumato nel 2022 più di 200 tra alberi e arbusti". Infatti, gli elementi erano stati divelti e rotti. "Abbiamo ripristinato anche uno dei cartelli illustrativi che era stato rimosso dalla sua posizione, ma molto generosamente lasciato nell’area dove lo abbiamo recuperato. Ringraziamo anche della premura chi, con il suo cane, si ...